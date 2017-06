Weyts 'not amused' na overleg met federale collega: extra miljoenen voor Vlaams spoor smelten als sneeuw

Deze projecten wil Vlaanderen realiseren: • Een tweede ontsluiting van de Antwerpse haven

• Nieuwe sporen tussen Hasselt en Neerpelt

• Nieuwe sporen tussen Gent en Maldegem

• Nieuwe sporen tussen Gent en Zelzate

De vier Mobiliteitsministers van ons land zaten vanochtend rond de tafel om enkele heikele dossiers uit te klaren. Het belangrijkste agendapunt was het investeringsplan voor het spoor. Vlaanderen voelt zich al jaren tekortgedaan door infrastructuurbeheerder Infrabel, maar kreeg in april uitzicht op beterschap. In het kader van het investeringsplan van eerste minister Charles Michel mocht Infrabel gaan lenen en zou Vlaanderen 368 miljoen euro kunnen investeren in extra spoor.



De Vlaamse regering wil met dat geld enkele grote projecten gerealiseerd zien, zoals een tweede ontsluiting van de Antwerpse haven. Die moet meer vrachtvervoer over het spoor mogelijk maken en zo een bijdrage leveren aan het ontwarren van de Antwerpse verkeersknoop. Vlaanderen wil ook bijvoorbeeld nieuwe sporen tussen Hasselt en Neerpelt, tussen Gent en Maldegem en tussen Gent en Zelzate.