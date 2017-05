West-Vlaamse leerlingen blinken uit in hoger onderwijs

Ze zijn het krachtige motorblok van het Vlaamse secundair onderwijs. Uit niet eerder geopenbaarde cijfers wordt duidelijk dat West-Vlaamse leerlingen uit het algemeen en technisch secundair onderwijs (aso en tso) verreweg de hoogste slaagkansen noteren aan de hogeschool of universiteit. Hun voorsprong op de rest bedraagt doorgaans ook een stuk meer dan enkele procenten. Er werd daarvoor gekeken naar hoe leerlingen die in de schooljaren 2008-2009 tot 2013-2014 hun diploma behaalden het jaar daarna presteerden in het hoger onderwijs.

Opvallend is wel dat West-Vlamingen vaker kiezen voor een avontuur aan de hogeschool. Zij doen dit niet alleen omdat er geen volledig uitgebouwde universiteit in hun provincie ligt, maar ook omdat de scholen doorgaans eerder voorzichtige studieadviezen afgeven. Uit onderzoek van socioloog Mark Elchardus (VUB) bleek eerder al dat West-Vlamingen minder hoog mikken en ook op school gezagsgetrouwer zijn, wat zorgt voor een aangenaam en efficiënt schoolklimaat. Vandaag is daar ogenschijnlijk weinig verandering in gekomen.

"Wat natuurlijk ook meespeelt, is dat het profiel van de leerlingen in West-Vlaanderen anders is dan in een grootstad”, zegt Raymonda Verdyck, bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). “Ook het aantal leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederland ligt er lager. Scholen in Brussel en Antwerpen moeten meer investeren in het wegwerken van bijvoorbeeld taalachterstand.”