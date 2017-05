We kiezen bij Facebook soms verkeerd, maar nemen veiligheid wél ernstig

Afgelopen maand deelden mensen diverse verschrikkelijke video’s op Facebook van Syrische kinderen na de aanval met chemische wapens. De video’s die ook elders op internet verschenen toonden trillende en naar adem happende kinderen die uiteindelijk stierven.

Deze beelden waren zeer schokkend – zo erg dat we er een waarschuwingsbeeld voor hebben geplaatst. Maar de beelden wakkerden ook internationale verontwaardiging en hernieuwde aandacht over het lot van de Syriërs aan. Het beoordelen van online materiaal op een wereldwijde schaal is een uitdaging en het is essentieel. Ik wil graag uitleggen hoe en waar we de grenzen leggen.

Op een gemiddelde dag maken meer dan een miljard mensen gebruik van Facebook. Zij delen berichten in tientallen talen, van foto’s tot live video’s.