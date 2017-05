Wagen rijdt door gevel huis

Een bestuurder is vanochtend met zijn wagen dwars door de gevel van een woning geknald in de Willem van Doornyckstraat in Haasdonk. In de woning is een grote ravage aangericht.

©Kristof Pieters Een groot deel van het meubilair werd vernield en er ontstond ook een gaslek omdat de gasmeter vernield werd. De bewoners lagen boven nog te slapen maar bleven ongedeerd. De chauffeur van de auto raakte lichtgewond. Het koppel woonde nog maar twee weken in het huis en zouden net vandaag een housewarmingparty gehouden hebben.