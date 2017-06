Waarom terugbetaling NIP-test goede maatregel is

De terugbetaling van NIPT, de niet-invasieve screeningtest voor het opsporen van onder andere het syndroom van Down, veroorzaakt een debat. Dat is goed, maar het is spijtig dat er al vlug kromme redeneringen worden gemaakt, waardoor het gesprek soms aan de essentie voorbij dreigt te gaan.

Zo zegt Etienne Vermeersch in 'Zeno' in deze krant (3/6): "We hopen dat kinderen met Down uiteindelijk zullen uitsterven." Een ongelukkige formulering, die verkeerdelijk de indruk wekt dat de test deel uitmaakt van een eugenetisch programma gericht op rasverbetering. Denk evenwel van een NIP-test wat je wilt, het is geen nazipraktijk. Niemand is verplicht de test te gebruiken en hij kadert niet in een perverse zuiverheidstheorie.