Waar gaat het straks onweren in ons land?

Het KMI waarschuwt dat "zaterdagnamiddag en tijdens de nacht van zaterdag op zondag lokaal een onweer kan ontstaan met soms veel neerslag in een korte periode". Voor de meeste provincies geldt voor vanavond, vannacht en morgen " code geel ".

Het is vandaag de eerste tropische dag van het jaar, en dat hebben we gevoeld. Op dit moment trekt een onweer boven de Atlantische oceaan en het Iberisch schiereiland. Dat onweer zet koers richting ons land. Hier en daar zijn toch al enkele kleine buien gevallen. Ieper heeft zelfs al een onweer over zich gekregen.

Eerste tropische dag van het jaar in Ukkel. https://t.co/fT8wic4arg En (voorlopig) warmste dag van het jaar. https://t.co/9nUSpY4PCz

Vooral in de komende uren is de kans groot dat je een regenvlaag over je heen krijgt. Op sommige plekken wordt ook onweer verwacht. West- en Oost-Vlaanderen zullen als eerste mogen gaan schuilen, vanaf 17 uur kunnen er buien vallen. Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel blijven nog even gespaard van het onweer. Net als Limburg, waar pas rond 21 uur onweer wordt verwacht.

Morgen en volgende week

Morgen wordt het opnieuw zeer warm. Op de meeste plaatsen is het zonnig, maar enkele lokale onweersbuien zijn niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 22 graden aan de kust, tussen 25 en 28 graden in de Ardennen en tussen 29 en 32 graden elders.

Maandag wordt het nog warmer met eerst veel zon en in de loop van de namiddag en avond en nacht overal kans op regen- en onweersbuien. Het kwik stijgt tot 27 graden aan de kust en in het binnenland wordt de 30 graden vlot overschreden, met mogelijk temperaturen tot 35 graden in de Kempen.

Dinsdag is er vooral over het zuidoostelijk deel van het land nog kans op buien, eventueel nog met onweer. Elders blijft het meestal droog met zon en wolken. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 24 graden in het binnenland.

Woensdag blijft het overwegend droog met vrij veel zon en maxima van 19 tot 24 graden. Ook donderdag verwacht het KMI vaak brede opklaringen, maar er is in de loop van de dag toch meer kans op enkele lokale buien. De maxima schommelen tussen 21 en 26 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het onstabieler met een toenemende kans op buien, mogelijk met onweer. De maxima schommelen in de meeste streken rond 23 graden.