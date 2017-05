Vrachtwagen van Defensie stort van brug op treinsporen: twee gewonden

Het voertuig, een Unimog, nam deel aan een oefening. Hij raakte van de baan op de E411, alvorens van de brug te storten en op de sporen terecht te komen vlakbij Bertrix. In zijn val sleurde de vrachtwagen de elektrische voedingskabels van beide sporen mee en plooide hij de portieken, zo meldt Infrabel. Tussen Bertrix en Libramont is in beide richtingen geen treinverkeer mogelijk. Een dertigtal mensen die in de trein zaten, werden geëvacueerd.



Nog in de provincie Luxemburg ontspoorde eerder in de nacht een goederentrein tussen Aubange en Athus. Ook daar werd de infrastructuur zwaar beschadigd, maar er vielen geen gewonden.