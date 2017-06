Vier of zelfs acht jaar Trump betekent niets vanuit een aards perspectief

“Save the planet, it’s the only one with chocolate.”* Deze ietwat ironische spreuk schiet me altijd te binnen wanneer weer eens alle registers opengetrokken worden om ons het einde van de wereld voor te spiegelen. Na de beslissing van president Trump om de VS terug te trekken uit de klimaatovereenkomst van Parijs – of naar aanleiding van de ophef rond minister van Energie en Leefmilieu Marghem (MR) – was het weer zover. Het voortbestaan van de planeet was zowaar bedreigd.

Op zulke momenten verliezen sommigen kennelijk alle zin voor perspectief. Waar blijven dan de voorvechters van wetenschappelijk onderbouwde meningen? Waar blijven dan de tegenstanders van populistische alternative facts?