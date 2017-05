Vastgoedspelers grijpen komst Trump aan om nieuwbouwprojecten in Molenbeek voor te stellen

Share Trump noemde Brussel tijdens zijn verkiezingscampagne een "hellhole" en verwees daarmee specifiek naar Molenbeek.

De bewuste vastgoedspelers zijn Re-Vive, Home Invest Belgium, Belgian Land en Inclusio. De vier geloven in het potentieel van de Brusselse gemeente om "dé upcoming buurt van de hoofdstad te worden", zeggen ze in een persbericht van Bereal, het pr-bureau in ons land dat gespecialiseerd is in vastgoed. Samen zetten ze hun schouders onder een aantal grote nieuwbouwprojecten rond het Weststation, de buurt die de komende jaren een belangrijk verkeersknooppunt in Brussel wordt.



Woontoren

Eén daarvan is een woontoren van 18 verdiepingen die vlak naast het metrostation komt en al volop in de steigers staat. EKLA, zoals het project heet, moet op termijn plaats bieden aan 163 gezinnen en 50 studenten. Op de benedenverdiepingen komt er een buurtsupermarkt, een Nederlandstalige kleuter- en basisschool met in totaal tien klassen, een crèche met drie groepen, kantoorruimtes en een nieuw buurtpark.



Appartementen en huizen

Begin 2018 start daarnaast de bouw van 74 appartementen, zes huizen en een kinderdagverblijf, op de voormalige bedrijffsite van de Emaillerie Belge, aan de andere kant van Westation. Home Invest Belgium bouwt daarnaast binnenkort een oude kantorensite om tot 96 appartementen en een crèche, op de hoek van de Celidée- en de Paruckstraat. Inclusio heeft dan weer een samenwerking opgezet voor de realisatie van 41 bescheiden en sociale appartementen en 50 betaalbare studentenstudio's, net achter het EKLA-project. Een ander project is Brunfaut, dat eens de vergunning afgeleverd, moet zorgen voor 93 nieuwe appartementen.



De vier doen de aankondiging niet toevallig in de week dat president Donald Trump voor het eerst naar ons land komt. Trump noemde Brussel begin vorig jaar, tijdens zijn verkiezingscampagne, een "hellhole" en verwees daarmee specifiek naar Molenbeek.