Vandeput: "België was niet betrokken bij dodelijke luchtaanvallen op Mosoel"

Vandeput bevestigde de resultaten van het internationale onderzoek in de marge van de NAVO-top in Brussel. Hij zei ook verontschuldigingen te verwachten van de parlementsleden die de mogelijke betrokkenheid van de Belgische toestellen aankaartten. Kamerleden Wouter De Vriendt (Groen) en Alain Top (s.pa) zeiden eind maart in 'Terzake' dat het federaal parket een onderzoek had geopend naar de verantwoordelijken voor de vele slachtoffers.



Blunder

Het Pentagon maakte gisteren de resultaten van het onderzoek naar de luchtaanvallen bekend. De luchtaanvallen maakten 105 burgerslachtoffers en gelden als de grootste blunder van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat geleid door Amerika.



Niet enkel werden de Belgische piloten daarin vrijgepleit, ook legde het Pentagon de verantwoordelijkheid voor de zware dodentol bij de tactiek van IS. Volgens het onderzoek was het bombardement gericht op twee IS-sluipschutters die zich in een huis verschuilden in Mosoel, en gebeurde dat op vraag van de Iraakse antiterrorismediensten. Die waren echter niet op de hoogte van de aanwezigheid van tientallen burgers in het huis.



Lichte bom

Het huis werd volgens het onderzoeksrapport gebombardeerd met een relatief lichte bom. Die veroorzaakte echter een tweede explosie, waardoor het gebouw instortte en 105 mensen omkwamen.



De onderzoekers stelden vast dat IS explosieven in het huis had geplaatst, en vermoeden dat dit een bewuste tactiek was van de terreurbeweging om een aanval uit te lokken. Formeel bewijs is hier niet voor, maar volgens de Amerikaanse generaal Matt Isler, die ter plaatse ging in Irak om het onderzoek te voeren, is het een veelgebruikte tactiek van IS om tegenstanders fouten te doen begaan.