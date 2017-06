Uitkering tijdens ouderschapsverlof mogelijk verdubbeld of verdriedubbeld

Thyssen wil dat de uitkering in heel de Europese Unie opgetrokken wordt tot de hoogte van de ziekte-uitkering. En die ligt twee tot drie keer zo hoog als de huidige uitkering van de RVA, die hooguit 787 euro bedraagt. Het huidige maximumbedrag voor ziekte-uitkeringen bedraagt 2.120 euro.

Vakbond ACV en de Gezinsbond juichen de maatregel alvast toe: uit studies blijkt dat de lage vergoeding nu veel mannen, maar ook alleenstaanden afschrikt om ouderschapsverlof op te nemen, en zo een tijdje voor de kinderen te zorgen.



Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft alvast een onderzoek besteld bij zijn administratie over de mogelijke gevolgen van de maatregel. Maar hij wijst er tegelijk op dat het Europees Parlement én de lidstaten nog hun fiat moeten geven.



Standpunt

België heeft haar standpunt daarover bijvoorbeeld nog niet bepaald. "Uiteraard zijn we er voorstander van dat op Europees niveau, net als in België, maatregelen worden ge­nomen om de combinatie ­arbeid en gezin te verbeteren. Het is essentieel dat ­Europa zich ook daarmee ­bezighoudt, want dat zorgt voor evenwicht."