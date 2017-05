Twee personen opgepakt na politieachtervolging in de buurt van Charleroi

In Lobbes, in de provincie Henegouwen, zijn twee mensen opgepakt nadat ze in Marchienne-au-Pont, in Charleroi, weigerden te stoppen voor een politiecontrole. Dat resulteerde in een politieachtervolging langs verschillende dorpen aan de N54, tot de wagen botste tegen een andere wagen. De twee inzittenden werden opgepakt.

Een politiepatrouille wilde de verdachte wagen, die rondreed met gestolen nummerplaten, rond 21.00 uur controleren ter hoogte van Marchienne-au-Pont. Daarop reed de wagen door, en reed ze bijna een politiewagen aan. De bestuurder negeerde verschillende rode lichten en haalde snelheden tot 200 kilometer per uur.



Uiteindelijk botste de vluchtende wagen op de N54 in Lobbes tegen de wagen van een particulier, die in de gracht belandde. De bestuurder van die wagen werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.



De twee inzittenden van de wagen werden opgepakt. Waarom ze op de vlucht sloegen, is nog niet bekend.