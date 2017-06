Trappisten ongerust over toekomst Rochefort: bedrijf krijgt nieuwe vergunning voor pomptesten in steengroeve

Woordvoerder Christophe de Doncker van de abdij van Rochefort herhaalt dat hij van plan is om de vergunning aan te vechten bij Waals minister Carlo Di Antonio. "We beschikken over 20 dagen vanaf publicatie. We zullen alle mogelijke juridische middelen gebruiken", waarschuwt hij.



Tridaine-bron

De trappist van Rochefort wordt gebrouwen in de abdij Notre Dame de Saint-Rémy. Het water voor het bier komt van de Tridaine-bron in de steengroeve. Met de pomptesten wil Lhoist de uitbreiding van de steengroeve onderzoeken, maar dat zou het brouwproces in gevaar brengen, menen de broeders.



Jobs

Het bedrijf heeft altijd beweerd dat de uitbreiding levensnoodzakelijk is voor het voortbestaan van zijn activiteiten tot 2045. Zo niet, dreigen er vanaf 2023 honderden jobs verloren te gaan. Bovendien meent Lhoist dat de werken de waterkwaliteit niet in gevaar brengen en dus géén gevaar vormen voor het voortbestaan van de trappist.