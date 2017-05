Touring wil dat politie meer anoniem controleert op gsm-gebruik achter het stuur

De kans op een ongeval is 23 keer hoger als je gsm't achter het stuur. Touring start dan ook een campagne samen met de internationale automobielfederatie FIA.



In 2014 werden 121.393 boetes uitgeschreven voor het gebruik van een gsm achter het stuur. In 2015 waren dat er nog maar 108.819, zo'n elf procent minder dus. Wie betrapt wordt, krijgt een boete van 116 euro.



"Iemand die sms't achter het stuur maakt 23 keer meer kans om betrokken te raken in een ongeval", zegt Danny Smagghe van Touring. "De politie moet meer anonieme voertuigen inzetten om mensen te sanctioneren op dat soort van gedrag."