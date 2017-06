Tot vijftien jaar cel geëist tegen leden van netwerk dat Syriëstrijders ronselde

De procureur had in april gevraagd om hogere straffen uit te spreken tegen de acht verdachten, die deel zouden uitmaken van het terreurnetwerk dat eind februari 2014 werd opgerold.



Zo werd voor Othman Akzinnay, die als de spil van het terreurnetwerk wordt gezien, een celstraf van vijftien jaar gevraagd. "Uit een analyse van zijn computers blijkt dat hij een ultraradicale visie van de islam voorstaat", zegt procureur Fabienne Laduron. "Het onderzoek toont ook aan dat hij op 29 december 2012, 15 augustus 2013 en 2 november 2013 verschillende kandidaat-jihadi's naar de luchthaven van Düsseldorf gevoerd heeft. We weten ook dat hij hen de telefoonnummers bezorgd heeft van Syrische mensensmokkelaars, dat hij uitgelegd heeft welke route ze moesten volgen en gezegd heeft welk materiaal ze moesten kopen voor hun vertrek."



Daarnaast wordt ook voor Ishak Ghennai, die aanvankelijk zeven jaar had gekregen, een celstraf van vijftien jaar geëist. Er wordt aangenomen dat ook hij een grote rol heeft gespeeld heeft in het vertrek van sommige jihadi's.



Mohamed Akzinnay, de broer van Othman Akzinnay, hangt dan weer een gevangenisstraf van twaalf jaar boven het hoofd, nadat hij in eerste aanleg dertig maanden had gekregen. Ook tegen imam Mohamed Benajiba (vrijgesproken in eerste aanleg) en Majid Afkir (vijf jaar, deels met uitstel) is nu twaalf jaar geëist.



Vluchtpoging

Voorts heeft procureur Laduron nog gevraagd om voor Khaled Khattab de celstraf van zeven jaar te bevestigen. Khattab had na die uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg een poging ondernomen om naar Syrië te vluchten. Maar hij werd uiteindelijk opgepakt in Turkije, waar hij momenteel nog altijd opgesloten zit.



Tot slot is er nog twee jaar cel geëist tegen twee andere verdachten, die in eerste aanleg nog werden vrijgesproken.



In eerste aanleg waren er nog een dertigtal verdachten in dit terrorismedossier. Onder hen bevond zich toen Najim Laachraoui, een van de zelfmoordterroristen die betrokken was bij de aanslag op Brussels Airport op 22 maart 2016.



Ook de moslimpredikant Khalid Zerkani, de belangrijkste ronselaar van Syriëstrijders in België, behoorde tot het netwerk. Hij werd in april 2016 al tot vijftien jaar cel veroordeeld.