Tegen 2035 geen diesel-, benzine- of aardgaswagens meer

Het is voor een land propvol auto’s een fikse inspanning, maar in haar nieuwe Energievisie voor 2030-2050 voorziet de Vlaamse regering erin dat er in 2035 geen nieuwe benzine- of dieselvoertuigen meer worden verkocht. In een eerste fase, tegen 2030, moet die verkoop al met de helft omlaag. Hybride wagens ziet de regering als een goed overgangsalternatief, maar tegen 2035 moeten echt alle wagens een nuluitstoot hebben.

Daarnaast streeft de regering naar minder verreden kilometers. “Duurzaam deelvervoer zoals elektrische deelauto’s en -fietsen, openbaar vervoer en alternatieven voor vrachtvervoer zijn noodzakelijk”, zo staat in de visie.