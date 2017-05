Stemrecht op 16 komt er niet

Twee weken geleden hielden de jongerenvoorzitters van de partijen nog een vurig pleidooi voor meer inspraak vanaf zestien. Enkel Vlaams Belang Jongeren en Jong N-VA lagen toen dwars. "Op de leeftijd van achttien beschik je over al je rechten en plichten, dus dat is de meest aangewezen leeftijd", zei Tomas Roggeman van Jong N-VA.



CD&V en Open Vld gaven zich na de hoorzitting twee weken de tijd om N-VA te overtuigen, maar dat is niet gelukt. "We wachten nog steeds op een grootscheepse studie naar dat stemrecht op zestien", zegt parlementslid Marius Meremans van N-VA. "Leeft dat wel bij hen? Er is volgens mij geen enkel bewijs dat dit een 'hot item' is bij de jongeren."



Daarnaast wijst de partij ook op juridische problemen. "Sommige Vlamingen zullen dan een stemrecht hebben, terwijl anderen nog steeds aan een opkomstplicht moeten voldoen. Valt dat juridisch wel te rijmen?"



CD&V betreurt het standpunt van de coalitiepartner. "Kan het nu echt zo zijn dat wij allemaal een andere klok horen luiden bij de jongeren?", vraagt Michel Doomst zich af. "Wij horen een sterk signaal vanuit het veld, dat is de beste wetenschappelijke studie die je kan hebben."



Een wisselmeerderheid met Groen en sp.a zien de christendemocraten niet zitten. "Dat is niet onze gewoonte", besluit Doomst.