Stadsbestuur en De Lijn verdedigen voorbereiding op gevreesde 'knip' in Antwerpse Leien

De Lijn zal na de 'knip' in de Leien - op 5 juni - extra materieel en personeel beschikbaar houden in de stelplaatsen om snel meer capaciteit te voorzien op eventuele overbevolkte tramlijnen.



Vertegenwoordigers van De Lijn kwamen aan de raadsleden verzekeren dat de openbaar vervoermaatschappij klaar is voor de 'knip', waarbij er anderhalf jaar lang geen wegverkeer meer mogelijk zal zijn op de Leien ter hoogte van De Keyserlei en het stedelijk noord-zuidverkeer dus naar alternatieven zal moeten zoeken. Vooral na de zomervakantie zullen chauffeurs maximaal ingezet worden en zal er efficiënter tramverkeer mogelijk zijn door de ingebruikname van de premetrotunnel onder het Foorplein aan de Turnhoutsepoort, klinkt het.



Vervroegde zomerdienstregeling

De Lijn pareert ook de kritiek dat het vervroegen van de zomerdienstregeling tot juni onverantwoord zou zijn in het licht van de 'knip'. Heel wat chauffeurs hebben nog veel verlofdagen openstaan of hebben veel overgewerkt de voorbije tijd, stelt De Lijn, en bovendien is juni normaal gezien een erg rustige maand op het vlak van reizigersaantallen.



Flankerende maatregelen

Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) verdedigde dan weer de onder meer door gemeenteraadslid Annemie Turtelboom van coalitiepartner Open Vld geviseerde website en routeplanner Slim Naar Antwerpen. "De gebruikte kaart is de meest accurate en snelst aan nieuwe werven aanpasbare die er bestaat, maar we begeven ons hier in de frontlinie op onontgonnen terrein", zegt hij. "Verder hebben we nog nooit zoveel geld uitgegeven aan flankerende maatregelen als voor deze periode: meer dan 70 miljoen euro. We willen zoveel mogelijk mensen verleiden om andere mobiliteitskeuzes dan de wagen te maken. We coördineren bovendien de vele, vele werkzaamheden zo goed als mogelijk en als het moet laten we werven uitstellen."