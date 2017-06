De jaagpaden in Vlaanderen, in totaal circa 2.000 kilometer, zijn voortaan ook toegankelijk voor de 'speed pedelecs', de elektrische fietsen die een snelheid van 45 kilometer per uur kunnen halen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft vandaag het eerste speciale signalisatiebord ingehuldigd langs het kanaal Brussel-Charleroi in Lot.