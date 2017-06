Equal Idiots is het aankomend talent die we deze zomer aan het werk kunnen zien op Suikerrock en Lokerse Feesten. "Het is gek wat er op een jaar kan gebeuren voor 2 sullen", volgens Thibault. Net voor de zomer komt hun plaat uit dus ze beloven veel nieuwe nummers live...én Thibault zal zich beter insmeren in het vervolg! Beloofd!