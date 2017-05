Scholen gaan flexibel om met ramadan

Een aangepaste examenregeling, aparte pauzelokalen of geen condititietesten. Zo proberen scholen rekening te houden met moslimjongeren die vanaf zaterdag meedoen aan de ramadan.

Nu zaterdag start de jaarlijkse vastenmaand voor moslims. Die valt dit jaar pal in de blok- en examenperiode van scholieren en studenten. Ideaal is dat niet, want studeren en examens afleggen terwijl je van dageraad tot zonsondergang niet mag eten of drinken, is geen sinecure.

Share 'Als het warm is, wordt het extra moeilijk. Dan heb je toch wel vaak hoofdpijn' “Het zijn vooral erg lange dagen, zeker in deze periode van het jaar”, zegt Khatera Shamal die in haar schakeljaar gender en diversiteit zit aan de UGent. Als gelovige moslima doet ze al tien jaar mee aan de ramadan. Ook dit jaar wil ze meedoen en dat combineren met blok en examens aan de universiteit. “Als het warm is, wordt het extra moeilijk. Dan heb je toch wel vaak hoofdpijn. Het is dus inderdaad heel zwaar.”

Flexibel opstellen De onderwijswereld is zich daar ook van bewust. Het onderwijsblad Klasse verspreidde vorige week tips voor leerkrachten over hoe om te gaan met vastende leerlingen.

Share 'We zien dat scholen zich flexibel opstellen. Ze letten er bijvoorbeeld op dat de zwaarste examens eerst worden gegeven' De meeste secundaire scholen houden er rekening mee dat moslimjongeren een zware maand tegemoet gaan. Het Katholiek Onderwijs heeft geen algemene richtlijnen over de ramadan, maar geeft de scholen wel het advies om op schoolniveau te bekijken wat er nodig is. “We zien dat heel wat scholen zich flexibel opstellen", stelt Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs. "Ze letten er bijvoorbeeld op dat de zwaarste examens eerst worden gegeven. In andere scholen worden vastende moslims in die maand niet verplicht om in de refter tussen etende scholieren te zitten. Dat zijn in mijn ogen allemaal redelijke maatregelen.”

Bij het Gemeenschapsonderwijs (GO!) een gelijkaardig verhaal: geen speciale regelingen voor vastende moslimjongeren, wel flexibiliteit en alertheid. "Onze leerkrachten doen tijdens de ramadan wat ze altijd doen: in de gaten houden of het goed gaat met hun leerlingen", zegt GO!-woordvoerder Sarina Simenon. "Als een leerkracht merkt dat iemand moeite heeft door niet te eten of te drinken, dan zal hij die jongere daarover aanspreken en kan hij er ook de islamleerkracht bij betrekken.”

Mondeling examen Ook universiteiten stellen zich naar eigen zeggen flexibel op. “Alles gebeurt wel op individuele basis, er is voor alle duidelijkheid geen algemene regeling”, stelt Stéphanie Lenoir, woordvoerder van de UGent. "Een mondeling examen kan bijvoorbeeld worden verzet naar vroeg in de ochtend, als ze nog geen honger of dorst hebben. Maar alles wordt geval per geval bekeken."

Share 'Niemand vraagt dat een school haar hele systeem aanpast. Maar kleine zaken, zoals geen sportdag of zware conditietesten tijdens de ramadan, kunnen al veel helpen' De pogingen van de scholen om zich toch wat flexibel op te stellen, noemt de Gentse imam Brahim Laytousse een positieve evolutie. "Niemand vraagt dat een school haar hele systeem aanpast. Maar kleine zaken, zoals geen sportdag of zware conditietesten tijdens de ramadan organiseren, kunnen al veel helpen.”

Al wil de imam ook benadrukken dat scholieren en studenten die het moeilijk hebben om hun blok en examens te combineren met het vasten, helemaal niet verplicht zijn om mee te doen aan de vastenmaand. Vorig jaar viel de ramadan ook samen met de examenperiode en sindsdien is daarover binnen de moslimgemeenschap een debat gaande.

Share 'In de Koran staat: 'Waar ontbering is, kan versoepeling zijn.' Iemand voor wie de combinatie te zwaar is, kan dus worden ontheven van de vastenplicht' De Raad van Theologen, die verbonden is aan het Executief van de Moslims van België, stuurde vorig jaar een mededeling dat scholieren en studenten die moeite hadden om hun examens te combineren met het vasten nog een andere optie hadden: ze mochten die vastendagen ook later inhalen. Naar alle waarschijnlijk komt er ook dit jaar een gelijkaardig bericht.

Imam Laytousse: "In de Koran staat: 'Waar ontbering is, kan versoepeling zijn.' Wat wil zeggen dat iemand voor wie de combinatie te zwaar is, kan worden ontheven van de vastenplicht, met goddelijke permissie. Dan kan ook voor scholieren en studenten die het zwaar hebben. De vastendagen die gemist zijn door de examens kunnen dan later worden ingehaald, of er kan enkel in het weekend worden gevast."