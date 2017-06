Samusocial schaft zitpenningen af en vraagt omvorming tot regionale organisatie

Misplaatst

Eerder vanavond zei Brussels PS-kopstuk Charles Picqué in Terzake dat hij niet opgezet is met de zitpenningen die partijgenoot en Brussels burgemeester Yvan Mayeur ontving bij Samusocial. "Persoonlijk vind ik dat het misschien een beetje misplaatst is." De parlementsvoorzitter hekelde ook de weerstand van de advocaten van Samusocial tegen onderzoek door de Brusselse regering. Over de positie van zijn partijgenoot als burgemeester van Brussel wilde Picqué zich evenwel niet uitspreken. "Dat is een vraag die niets te maken heeft met de doelstellingen van onze onderzoekscommissie", besloot hij.

"Dat is misschien de druppel die de emmer deed overlopen. Ik denk dat het parlement inderdaad het recht heeft de waarheid te eisen", zo reageerde Picqué op vragen over de acties van het advocatenkantoor van Marc Uyttendaele dat Samusocial bijstaat. Een advocate van het kantoor had in een brief gesteld dat de Brusselse regering geen recht heeft om onderzoek te doen naar de zitpenningen bij het bestuur van Samusocial, aangezien het om een private vzw gaat.

"Dat is een probleem, aangezien de advocaat zegt dat de regering niet het recht heeft bijkomende inlichtingen en informatie te vragen, behalve over de manier waarop de subsidies zijn aangewend", aldus Picqué. Hij benadrukte dat de aangekondigde onderzoekscommissie nu alsnog hoorzittingen zal kunnen organiseren en informatie zal kunnen opvragen.

