Samenscholingsverbod aan Brussels hotel waar Turkse president Erdogan verblijft

Erdogan logeert aan het Stefaniaplein. Een manifestatie die daar vandaag om 18 uur zou plaatsvinden, werd gisteren reeds verboden. De publieke orde en de veiligheid kunnen volgens burgemeester Mayeur niet gehandhaafd worden wanneer er honderden mensen aan het plein opduiken, zeker niet omdat ook de Amerikaanse president Donald Trump en de leiders van de andere NAVO-lidstaten in Brussel aankomen.



Mayeur ging maandagavond tijdens de gemeenteraad nog eens in op het protestverbod. "We merken dat de betogingen van de Turken de laatste tijd gewelddadiger werden. Een bewijs zijn de rellen onlangs aan de Turkse ambassade", zei hij. Begin maart, bij de stemming voor het Turkse referendum dat president Erdogan meer macht gaf, braken daar zware rellen uit en werden drie mensen neergestoken.