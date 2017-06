Roberto Martinez: "Zag perfecte voorbereiding op Estland"

"Dit was de perfecte voorbereiding op Estland", vertelde de bondscoach na de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. "Ik was tevreden met de manier waarop mijn spelers de wedstrijd wilden winnen. Ze hebben een lang seizoen bij hun clubs achter de rug en wedstrijden zoals die van vandaag hebben ze nodig om terug helemaal op niveau te geraken. Ik zag vooral in het begin van de wedstrijd veel roestige benen." Toch blijven de Rode Duivels tegendoelpunten slikken, die al te vaak makkelijk worden weggegeven. Intussen is het van de WK-kwalificatiewedstrijd van medio oktober tegen Gibraltar geleden dat de Belgen de nul nog eens op het bord konden houden. "In de vorige interland in Rusland was de concentratie in het slot van de wedstrijd tien minuten weg, dat mag niet gebeuren. Vandaag was het anders: er was te weinig tempo en op dat moment incasseerden we een doelpunt. Bij die 1-1 proberen we vanuit achteren op te bouwen en Tsjechië stoort snel en goed. In de tweede helft was het beter, ook verdedigend. De concentratie was er en toen konden we ook de nul houden."

Martinez verraste door zijn gebruikelijk 3-4-2-1 in te wisselen voor een zuivere 3-5-2, met een driehoek op het middenveld en Romelu Lukaku en Michy Batshuayi in de aanval. "Vandaag was het de ideale gelegenheid om dat systeem eens te testen. Het is zeker een goede optie voor de toekomst, afhankelijk van het type wedstrijd en de tegenstander. Beide spitsen waren gevaarlijk in de ruimte. Batshuayi toonde zich de voorbije dagen scherp op training en ik had hem nog nooit laten starten."



Zondagavond liep Eden Hazard op training in Tubeke een enkelbreuk op. De spits is intussen geopereerd in Londen, maar is maanden out. "Hoelang, dat is nog te vroeg om te zeggen. We waren allemaal heel teleurgesteld, want Eden is ook een fantastsche mens en een leider. Hij heeft heel hard gewerkt en op het moment dat hij plezier kan beleven, valt hij uit. Gelukkig is de operatie goed gegaan. Het was een ongelukkig voorval, er was niemand in de buurt, maar we hebben allemaal de krak gehoord. Iedereen wist meteen dat er iets fout zat. Daarna is alles snel gegaan. Hij heeft naar de wedstrijd gekeken en wenste de groep veel succes."