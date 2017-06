Prostitutie verdwijnt uit het straatbeeld: internet doet het neonlicht uit

De verschuiving naar een minder zichtbare prostitutie in het straatbeeld werd gisteren aangekaart in een dossier van de Krant van West-Vlaanderen, die opmerkt dat de typische neonverlichte bordelen langs de straat aan het verdwijnen zijn in de kustprovincie. Zo stelde de krant in de Kortrijkstraat en Menenstraat in Wevelgem een terugloop vast van 22 naar 10 bordelen in amper drie jaar. Ondertussen zorgt het groeiende aanbod van seksuele diensten via internet of thuis dat prostitutie onzichtbaar wordt.

“Wat je als ‘onzichtbaar’ definieert, is natuurlijk relatief, want online vind je het aanbod nog altijd makkelijk terug”, zegt econoom Stef Adriaenssens van de KU Leuven, die in 2015 onderzoek deed naar de omzetcijfers van prostitutie in België.