Professor haalt bloktip(s) onderuit: "Studenten horen al genoeg wat ze wel en niet moeten doen"

Professor Charlotte De Backer, verbonden aan het departement communicatiewetenschappen van de universiteit Antwerpen, deelde gisteren in een video haar ultieme - en wel erg originele - bloktip: "Zet een triestig liedje op, denk terug aan toen jouw lief je gedumpt heeft, of aan toen je hondje overleden was of je oma het leven liet." Ze baseert zich daarvoor op een studie van de Concordia University in Montreal (Canada) waarin wordt aangetoond dat wie af en toe even down is, zijn of haar leerstof en andere details beter kan onthouden én kritischer is in het geven van antwoorden.



Filip Raes, hoogleraar aan het Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie aan de KU Leuven, viel uit de lucht toen hij dit hoorde. "Ook al moet het filmpje van de UAntwerpen (dat intussen al meer dan 6.000 keer bekeken werd, red.) als een ludieke stunt opgevat worden - dat is toch wat me ter ore is gekomen -, deze uitspraken zijn niet gepast en niet helemaal ongevaarlijk."



Raes wil tegelijk waarschuwen voor dergelijke individuele studies. "Want er zijn ook onderzoeken die een heel ander beeld naar voren brengen, namelijk dat het geheugen bij depressieve mensen juist omgekeerd werkt en dus minder accuraat. Bij studenten die kwetsbaar zijn, en dag in dag uit met piekergedachten rondlopen, kan het helemaal de verkeerde kant opgaan: ze belanden in een neerwaartse spiraal en geraken er maar moeilijk uit. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij stemmingsinductie: wie een triestig lied hoort en van nature vaak piekert, zal automatisch somberder denken."