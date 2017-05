Politie onderzoekt of militairen ochtendspits gisteren opzettelijk hinderden

Gisterenochtend was er een ongewoon zware ochtendspits. Mee aan de oorzaak lagen enkele militaire voertuigen, die rond 7 uur 's morgens ongeveer gelijktijdig stilvielen. Eentje kreeg panne op het viaduct van Vilvoorde, twee andere voertuigen kwamen tot stilstand in de Kennedytunnel op de Antwerpse ring, in tegengestelde richtingen. In een van de veroorzaakte files gebeurde er een ongeval.



De politie onderzoekt nu of het om een bewuste actie gaat van de militairen. "De elementen worden aan het parket overgemaakt en het parket zal dan de nodige beslissingen nemen", aldus Guy Theyskens van de federale politie. Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) reageert voorzichtig. "In het geval het een doelbewuste actie zou zijn - iets wat dus nog absoluut niet bevestigd is - dan vind ik dat wel onverantwoord van de bonden." Die vakbonden reageren dat ze er niets mee te maken hebben.



Volgens Defensie berusten de incidenten louter op toeval.