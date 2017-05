Pieter Timmers te zien in videoclip Wild Ones van Flo Rida

Toen Kris Wauters naar de favoriete meezinger van Pieter Timmers vroeg in Zot Gedraaid, vertelde Pieter een leuke anekdote: "Ik was met een kameraad in Miami en toen we de Ocean Boulevard aan het afwandelen waren, kwamen we heel wat productiebusjes tegen. We vroegen wat er aan de hand was en iemand zei dat ze de nieuwe clip van Flo Rida aan het opnemen waren in een club. Het was een openbare club, dus iedereen kon er binnen en buiten. Tijdens de opnames waren we verplaatst naar het achterste deel, want we stonden recht voor de camera. Maar wie nu een goed oog heeft, kan mij toch vinden in de videoclip. Het is helemaal vanachter in het donker, maar als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik daar sta."