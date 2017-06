Overzicht: op deze snelwegen wordt er gewerkt tijdens het pinksterweekend

Het belooft een moeizaam verlengd pinksterweekend te worden op onze wegen. Er wordt op verscheidene plaatsen gewerkt, wat voor (erge) verkeershinder kan zorgen. Sommige wegen kan je maar beter mijden, vooral dan als je van Gent naar Hasselt wil rijden. Dat gaat sneller via Brussel, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

E17 Op de E17 richting Antwerpen is het aanschuiven in Lokeren. Nog het hele weekend zijn er wegwerkzaamheden aan het asfalt in Waasmunster. Het verkeer naar Antwerpen moet er tijdelijk over één of twee versmalde rijstroken. Richting Gent worden er geen problemen verwacht.

E313 File bij werken in Geel-Oost op de E313 richting Lummen, meldt het Verkeerscentrum vanochtend. Sinds gisteren en tot maandagochtend zijn er in Geel-Oost werken aan de gang en is er maar één rijstrook beschikbaar in de richting van Luik.

Binnenring Brussel Ook in Sint-Stevens-Woluwe wordt het wegdek van de Brusselse binnenring richting Luik/Namen/Waterloo vernieuwd aan het knooppunt met de E40. Het verkeer moet er trager en over twee in plaats van drie rijstroken. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht er "aanzienlijke verkeershinder". Een omleiding is niet voorzien.