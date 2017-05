Overleeft het parlement het digitale tijdperk?

De parlementaire democratie zit in nauwe schoentjes. Heel wat mensen beschouwen ze niet langer als een goed bestuurssysteem. Dit leidde in 2014 tot de laagste opkomst bij de Europese verkiezingen ooit. Volgens de Eurobarometer-bevraging vindt meer dan de helft van de burgers dat hun stem niet telt in de Europese Unie. Democratie zoals we ze vandaag kennen, is toe aan een heuse upgrade.

Feit is dat de democratische instellingen sinds hun oprichting in de 19de eeuw niet veel zijn veranderd. Hoewel ons leven inmiddels doordrongen is van digitale technologieën, zijn onze parlementen en gemeenteraden dat niet. Als we niet snel ingrijpen, dan dreigt onze democratie de digitaliseringsboot te missen en vergroot de kloof tussen burger en politiek verder.