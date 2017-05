Oudste zus vermist Ukkels meisje zit in de cel

Firdaous Bouhaltite Soulaïmane vertrok woensdagochtend naar school, maar is daar nooit aangekomen. Zaterdag verspreidde de federale politie een opsporingsbericht over het meisje, waarin ook twee foto's: één in traditionele kledij en één in westerse kledij. In het opsporingsbericht staat ook vermeld dat Firdaous mogelijk een donkerbruine niqab draagt en zwarte handschoenen draagt. De speurders houden er immers ernstig rekening mee dat Firdoaus geradicaliseerd is en mogelijk op weg is naar Syrië.



Haar oudste zus Yousra was vorig jaar naar Syrië getrokken, maar was teruggekeerd. Zij werd na haar terugkeer opgepakt, maar vrijgelaten onder voorwaarden. Vorige week woensdag werden zowel Yousra als haar vriend opnieuw opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Of er een verband is tussen die arrestatie en de verdwijning van Firdaous, is niet duidelijk.



Uit gerechtelijke bronnen kon vernomen worden dat Yousra haar familie niet op de hoogte heeft gebracht van haar aanhouding, wat kan verklaren waarom de familie vreest dat ook zij verdwenen is.