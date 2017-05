Opstand door extra wandeling voor moslims: 87 gevangenen willen niet terug naar cel in Dendermonde

De discussie ontstond na de ochtendwandeling. "Een 80-tal gedetineerden weigerde naar binnen te gaan", legt De Smedt uit. "Een persoon heeft een gesprek gehad met de directie, maar dat is uiteindelijk op niks uitgedraaid."



Ramadan

Uiteindelijk kon in de vooravond de politie alle gedetineerden weer op cel krijgen. De reden van de opstand ligt volgens De Smedt bij een discussie rond een namiddagwandeling. Gedetineerden hebben in de gevangenis van Dendermonde enkel recht op een ochtendwandeling. Bij de start van de ramadan zouden moslims nu een namiddagwandeling krijgen.



"Er zijn enkele kleine schermutselingen geweest, maar er is niks ernstig voorgevallen." Volgens De Smedt is het nu aan de directie om de ordeverstoorders een gepaste straf te geven.



Douches en matrassen

"Maar het conflict is hiermee nog niet van de baan. Het gaat inderdaad om die wandeling, maar ook om de douches en matrassen. Dus de gedetineerden zitten dan wel weer op cel, om het conflict volledig van de baan te krijgen, zal er nog wel gepraat moeten worden."