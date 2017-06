Ophef na brief in faciliteitengemeenten: nieuwe communautaire rel in de maak?

Het lijkt erop dat er een nieuwe communautaire discussie zit aan te komen in de faciliteitengemeenten. In vijf ervan hebben de Franstalige inwoners immers een brief gekregen waarin ze kunnen aangeven dat ze hun documenten de komende vier jaar in het Frans willen. In Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Kraainem zijn de inwoners aangeschreven door het schepencollege, in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode is het initiatief genomen door Défi (politieke partij, red.).



De brief is geïnspireerd door een arrest van de Raad van State. Dat arrest bepaalt dat Franstalige inwoners van faciliteitengemeenten niet telkens opnieuw hun taalvoorkeur moeten bevestigen. Om de vier jaar zou voldoende zijn.



Aan Vlaamse kant werd die uitspraak door sommigen gezien als een aantasting van de omzendbrief-Peeters die bepaalt dat Franstalige inwoners voor elk document dat ze in het Frans willen, telkens opnieuw een aanvraag moeten indienen. De Vlaamse overheid besliste toen ook het arrest van de Raad van State beperkend te interpreteren.