Op een na zwaarste filedag op Vlaamse wegen dit jaar door regen, ongevallen en 'geknipte' Leien

"Oorzaken waren vandaag het regenweer, het feit dat er enorm veel auto's op de weg gingen na het verlengde weekend en een lange reeks ongevallen, vooral met vrachtwagens, die voor veel problemen zorgden", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "En in Antwerpen leidde de knip in de Leien tot een reeks problemen op afritten en aan tunnels."



"We kwamen in de ochtendspits op een bepaald moment uit op 280 km files op de Vlaamse snelwegen. Dat is uitzonderlijk veel", zegt Bruyninckx. "In de provincie Antwerpen waren er al 's morgens vroeg ongevallen met vrachtwagens op de E19 in Mechelen en aan de afrit Lillo op de Antwerpse ring."



"Daarnaast was er door de knip in het Antwerpse stadscentrum ook bijzonder druk verkeer vanaf 7 uur op de afritten van Merksem, Berchem en vooral Borgerhout. Daar bleef de file zelfs na 10 uur aanhouden. Er waren ook zware files aan de Bolivartunnel en de Waaslandtunnel. Daarom werden twee afritten afgesloten en werd verkeer via dynamische tekstborden richting Singel gestuurd", aldus Bruyninckx.



Opmerkelijk noemt Bruyninckx het feit dat de Park en Ride-parkings aan de stadsrand in Melsele en Kleine Bareel on(der)benut bleven, terwijl het toch mogelijk is om de reisweg met de tram naar het centrum voort te zetten.



Rampdag op E313

De uitzonderlijkste situatie van deze rampdag op de Vlaamse snelwegen was voorbehouden voor de E313, op de provinciegrens tussen Limburg en Antwerpen in Ham/Laakdal, waar een tankwagen met chemicaliën omstreeks 11 uur kantelde. Dat heeft de hele dag voor enorme files gezorgd. Rond 18 uur stond er nog altijd een file van 17 km richting Limburg.