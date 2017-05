Wat zeg je tegen je twaalfjarige dochter die 's ochtends vroeg al met vriendinnetjes sms't over de aanslag in de zaal waar Ariana Grande optrad? Een concert waar enkelen van hen zondag ook naartoe zouden gaan in Antwerpen, nota bene. Hoe ga je als leraar om met een klas die over niets anders kan praten?

"Door heel veel te luisteren, hen te laten praten en zo eerlijk en zo duidelijk mogelijk te antwoorden", zegt kinderpsychologe Marijke Bisschop.