Na de dood van haar papa en zus vecht dit Kortrijkse Instagram-idool voor geluk

Ik raak de rug van de boeken aan.

De groeven zijn zacht.

Groeven ontstaan omdat hij ooit de bladzijden had omgeplooid. Ik voel en denk na.

Ik wil meer.

Ik wil de groeven en het voelen voorbij.

Ik wil de groeven en het voelen overstijgen. Ik wil weten.

Of hij alle woorden had gelezen of soms enkel naar de pagina’s staarde.

Ik wil de woorden en de pagina’s voorbij. Ik huil

Ik wil

zo veel maar er kan nog zo weinig

bestaan. "'Ik kan nu toch nog niet mijn papa verliezen', dacht ik toen ik hoorde dat hij was overleden. Mensen praten voortdurend over kanker en andere griezelige ziektes, maar je denkt altijd dat jouw naasten nog jaren van zo’n leed zullen gespaard blijven." In 2013 is Siel Verhanneman haar vader verloren, vorig jaar stierf haar zus. Vaarwel zeggen lijkt zo een constante in Siels leven. Met vallen en opstaan vecht ze zich terug een weg in het leven en dat op originele wijze: "Sinds het overlijden van mijn vader deel ik korte poëtische teksten rond rouw en verdriet op Instagram via de hashtag #vijftiendeverdieping. Omdat ik mensen die iets gelijkaardigs meemaken het gevoel wil geven dat ze er niet alleen voor staan."

Met succes: Siels duizenden volgers liken haar poëzie in hordes, en delen eigen verlieservaringen. In april vorig jaar, één maand voor de dood van haar zus, heeft die overweldigende respons op sociale media Siel ertoe gebracht om een dichtbundel in eigen beheer uit te brengen: Als ik stil ben, heb ik een bos in mijn hoofd, over de dood van haar papa. Ze heeft uiteindelijk meer dan vijfhonderd bundels zelf verkocht. In januari bracht uitgeverij Manteau een nieuwe druk uit. "Het enige wat ik wil doen, is schrijven. Ik kan me toch niet dagelijks in de pijnstillers storten en hopen dat alles terug zoals vroeger wordt", zegt de Kortrijkse, die als educatief medewerker in de lokale bibliotheek werkt. "Mijn pen stuwt me vooruit."



Wel worstelt Siel met de idee dat ze enkel kan creëren als haar iets slechts overkomt. "Ik moet mezelf overtuigen dat ik geen verdriet nodig heb om een deftige zin te kunnen neerpennen. Maar dat is moeilijk. Het belangrijkste aan mijn bundel zijn de teksten over mijn papa. Ik vind het raar om te beseffen dat ik door zijn dood sta waar ik nu sta. Ik wil zijn overlijden niet uitbuiten. Ik wil niet om aandacht schreeuwen. Ik wil gewoon ruimte creëren zodat andere mensen over verlies kunnen praten."

Altijd de beste, tofste In haar schrijfsels geeft Siel zichzelf dan wel bloot, maar in het 'echte leven', weg van de veiligheid van (virtueel) papier, is ze lang niet zo open over de dood. "Bij vriendinnen houd ik mezelf in", geeft ze toe. "Zeker in het begin heb ik mijn uiterste best gedaan om vrolijk te doen. Ik wilde niemand met mijn verdriet belasten. Ik dacht: 'Wat kan ik hen vertellen? Ik zal de sfeer bedrukken. Als ik begin te huilen, wat moeten ze met mij aanvangen?' Wanneer ik poëzie op sociale media post, reflecteer ik ook of het niet te zwaar is, maar mijn volgers kunnen wegscrollen. Mijn vrienden niet."