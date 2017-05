N-VA blij dat Vlaamse gemeenten Vivaqua kunnen verlaten

Burgemeester Luc Deconinck van Sint-Pieters-Leeuw, een van de Vlaams-Brabantse gemeenten die willen uittreden, spreekt van een correct akkoord met respect voor elkaars belangen. Vivaqua verenigt 38 gemeenten, waarvan 15 Vlaamse. Maar de 6 deelnemende Brusselse gemeenten zijn hoofdaandeelhouder, waardoor zij er ook aan de touwtjes trekken.



Willy Segers, Vlaams parlementslid en burgemeester van Dilbeek, onderstreept dat Vivaqua krachtens een Vlaams-Brussels samenwerkingakkoord uit 2014 over de grensoverschrijdende intercommunales weliswaar verplicht was om de Vlaamse gemeenten die dat wilden uit te laten treden. "Maar gezien het Brusselse machtsoverwicht binnen Vivaqua hadden de Brusselaars dit zonder het belangenconflict nooit toegestaan", meent hij.



Schuldenberg

"Hydrobru zeult een schuldenberg van 600 miljoen euro mee en staat voor zware investeringen in haar compleet verouderd drinkwaternet", geeft Vlaams parlementslid en eerste schepen van Kortenberg, Bart Nevens, aan als reden waarom de Vlaamse gemeenten een fusie tussen Vivaqua en Hydrobru niet zagen zitten.



"De inwoners uit de Vlaamse Rand ontsnappen aan een substantiële achteruitgang van de aan hen geleverde diensten. Gezien de schuldenlast en de investeringsnood van Hydrobru, vormt de fusie tussen de twee Brusselse drinkwatermaatschappijen gewoon de voorbode van verwaarlozing van investeringsnoden in de Vlaamse gemeenten, nog versterkt door een verzwakking van hun stem na de fusie", stelt tot slot Vlaams parlementslid Lieve Maes.