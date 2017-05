Michel niet onder de indruk van donderpreek Trump

Premier Charles Michel toonde zich vanavond niet onder de indruk van de donderspeech die VS-president Donald Trump eerder op de dag had afgestoken over de volgens hem te lage defensie-uitgaven van zijn Europese NAVO-partners. België is nog steeds zowat de slechtste leerling van de klas, maar Michel beklemtoonde dat zijn regering het tij wil keren.

We apprecieerden de franke, directe taal, want ze liet ons toe om eveneens direct te zijn "De oproep is niet nieuw. Hij klonk ook al onder de vorige Amerikaanse legislatuur, al had president Obama zeker een andere stijl", zo reageerde Michel wat onderkoeld op een afsluitende persconferentie. "We apprecieerden de franke, directe taal, want ze liet ons toe om eveneens direct te zijn."



Zoals hij eerder deze week ook al aangaf in het parlement, blijft het Michels bedoeling om de krimp van de Belgische defensie-uitgaven deze legislatuur te stoppen en om te keren. Zich engageren tot de 2 procent van het bbp die de NAVO-leiders zich drie jaar geleden op een top in Wales tot doel stelden, deed de Belgische regeringsleider echter opnieuw niet.



"Deze regeertermijn is een keerpunt. En dat betekent vooreerst het stabiliseren van de uitgaven, de besparingen stoppen om vervolgens aan te knopen met een groeilogica om onze militaire capaciteiten te versterken", zo verwoordde hij het. Tegelijk wil Michel binnen de Europese Unie blijven ijveren voor een sterke defensiepoot. "Daarover moeten we dringend beslissingen nemen."



België wil zich bovendien ook via zijn "output" een betrouwbare partner tonen. De regering timmert dan ook aan de verlenging van de inzet van de Belgische F-16's in de strijd tegen terreurgroep IS boven Syrië en Irak, iets wat volgens regeringsbronnen 17 tot 22 miljoen euro extra kosten met zich meebrengt dit jaar.



Tot slot toonde premier Michel zich tevreden met de groeiende focus binnen de NAVO op de strijd tegen terrorisme. "We zijn blij met die keuze", klonk het. België vindt wel dat er nog werk is aan het "cruciale punt" van de uitwisseling van inlichtingen en informatie tussen de veiligheidsdiensten. "Dat is een nieuw model dat we moeten vinden. Hoe is het mogelijk om preventiever en dynamischer te werken?", besloot Michel.

"Mission accomplished" ©Photo News "Mission accomplished." Premier Charles Michel zei het donderdagavond niet zonder trots, op een moment dat tientallen staats- en regeringsleiders ons land weer aan het verlaten waren. Michel bedankte uitvoerig de veiligheids- en andere diensten die de voorbije dagen in de weer waren.



Vooral rond de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bleven de Belgische autoriteiten bijzonder waakzaam. De voorbije maanden blokten ze verschillende pogingen af vanuit Ankara om een meeting te organiseren met AKP-aanhangers in Brussel. Maar het bleef afwachten of Erdogan in de laatste momenten toch niets zou uithalen.



"Ik stel maar vast - tot nu toe, op dit moment, kwart voor tien - dat de situatie volledig onder controle is", zo reageerde Michel op vragen over Erdogan. De Turkse president haalde onlangs nog fors uit naar de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur, maar kwam volgens Michel in de marge van de NAVO-bijeenkomst niet meer terug op de spanningen rond zijn bezoek.



De eerste minister toonde zich zichtbaar opgelucht over het goede verloop van de voorbije twee dagen. "We hebben onze verantwoordelijkheid als gastland volledig opgenomen", besloot Michel, die nog "uit de grond van zijn hart" alle mannen en vrouwen bedankte van politie, veilgheidsdiensten, Crisiscentrum, Buitenlandse Zaken, Defensie, protocol, enzovoort, die de voorbije dagen druk in de weer waren.



"We zullen ook in de komende uren nog waakzaam blijven, er zijn nog delegaties die moeten vertrekken. Maar we kunnen toch zeggen: mission accomplished", zo herhaalde hij tot slot.