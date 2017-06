Mechelen opgeschrikt door schietpartij: minstens één gewonde

Omstreeks 1 uur afgelopen nacht werden enkele buurtbewoners van de Sint-Katelijnestraat gewekt door een luide knal. Er zou zeker één slachtoffer gevallen zijn. De ernst van zijn verwondingen is nog niet gekend. De politie kwam na het incident massaal ter plaatse. Er volgde een sporenonderzoek, de buurt werd hermetisch afgesloten. Het onderzoek is momenteel nog volop bezig. Of er al aanhoudingen zijn uitgevoerd of over de aanleiding van het incident, is evenmin al iets geweten.



Drie broers aangehouden

Het is het tweede schietincident in Mechelen in nog geen week tijd. Vorige week vrijdag werd er na een hoogoplopende discussie tussen twee Mechelse families ook al geschoten. Toen raakte niemand gewond. De aanhouding van drie broers die geïdentificeerd werden als betrokkenen, werd gisteren door de raadkamer nog bevestigd.