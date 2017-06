Martinez reist met volledig fitte selectie naar Tallinn

Op Eden Hazard na werkte de volledige selectie van Martinez woensdag in Tubeke de laatste training op Belgische bodem af. Hazard viel zondagavond uit in het slot van de laatste training voor de oefeninterland tegen Tsjechië. Uit onderzoek bleek nadien dat de Belgische aanvoerder een enkelbreuk heeft opgelopen en maandenlang out is. De winger van Chelsea is intussen al onder het mes gegaan.



"Iedereen is fit en klaar. Divock Origi (hersteld van een verrekking in de kuit, red), Axel Witsel en Laurent Ciman (beiden hadden clubverplichtingen, red) hebben de volledige sessie kunnen afwerken en dat stemt me tevreden", vertelde de bondscoach na de training in Tubeke.



In vergelijking met de oefeninterland van maandag tegen Tsjechië is Witsel vrijdag wel beschikbaar. Op het middenveld neemt de meer verdedigend ingestelde Witsel dan waarschijnlijk de plaats in van Youri Tielemans. "Momenteel beperk ik me tot het bekijken van beelden van Witsels wedstrijden, maar ik zal deze zomer met Chris Van Puyvelde naar China reizen om er zijn werkomgeving eens te bekijken. Ik zie de Chinese Super League sterk vooruitgaan, het is een van de best evoluerende competities ter wereld. Ik weet niet hoe het over vijf jaar zal zijn, maar het kan een topcompetitie worden. Het kan dus best zijn dat er nog meer Belgische spelers naar ginder gaan."



De staat van het veld in de A. Le Coq Arena in Tallinn baart Martinez wel zorgen. "Na de match tegen Kroatië hebben we gezien dat het veld er slecht bijligt en de laatste foto's tonen aan dat het nu niet veel beter is. Er wordt ter plekke wel nog hard gewerkt om het te verbeteren. Het is een goede zaak dat we er donderdagavond nog kunnen trainen."



Nadat de Spanjaard maandagavond een 3-5-2 uit zijn hoed toverde, is het momenteel nog afwachten in welke formatie de bondscoach zijn troepen in de Estse hoofdstad het veld zal opsturen. "Ik zie drie opties, morgen/donderdag hak ik na de laatste training de knoop door. Ik wil eerst zien hoe de spelers gerecupereerd zijn."



Martinez is op zijn hoede voor onderschatting van de tegenstander, die in maart een oefenwedstrijd met 3-0 won van een weliswaar verzwakt Kroatië. "De groep is gefocust, iedereen weet dat het belangrijk is. Estland heeft tegen Kroatië getoond dat ze er klaar voor zijn. Organisatorisch staan ze sterk en ze spelen altijd met de intentie om te winnen. Verwacht dus zeker geen 8-1", besloot de bondscoach.