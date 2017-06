Manneken Pis plast vandaag melk

In Afrika speelt melk een essentiële rol in de strijd tegen honger, ondervoeding en armoede. Meer dan een miljard mensen in ontwikkelingslanden leeft van de veeteelt. Dieren zoals koeien en geiten zorgen er voor melk, mest en een inkomen.



Een Belgische koe produceert gemiddeld 25 tot 35 liter melk per dag. Een Afrikaanse koe geeft in het beste geval 2 tot 3 liter. De helft van het jaar produceren ze zelfs minder dan één liter door een tekort aan water, gras en dierengezondheidszorg.



Dierenartsen Zonder Grenzen verbetert het hele jaar door de gezondheid en voeding van Afrikaanse kuddes. Zo kunnen de koeien ook in het droogseizoen 2 tot 3 liter melk produceren en is er genoeg voor iedereen. Een deel van de melk drinken de families zelf op, het andere deel verkopen ze op de lokale markt.



Van 9 tot 14 uur krijgen voorbijgangers meer informatie aan de stand van Dierenartsen Zonder Grenzen en kunnen ze gratis melk proeven van Fairebel, het merk van de Belgische boerencoöperatieve Faircoop.