Man steekt partner (32) dood tijdens echtelijke ruzie

Een man heeft in Piéton (Chapelle-lez-Herlaimont in Henegouwen) zijn 32-jarige partner in de keel gestoken, nadat afgelopen nacht een ruzie was uitgebroken tussen het paar. Dat meldt het parket van Charleroi. Het slachtoffer is overleden. De ordediensten konden de dader inrekenen.

De feiten gebeurden rond middernacht. De reden van de ruzie is nog niet duidelijk. Wel was een minderjarige aanwezig tijdens de feiten.



De lokale politie van de zone Mariemont kwam ter plaatse en rekende de dader in, die geen weerstand bood.



Op het lichaam van het slachtoffer zal een lijkschouwing worden verricht. Er is een onderzoek naar doodslag geopend.