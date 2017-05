Lijk in koffer in kanaal is van 74-jarige man, verdachte gearresteerd

Dit type reiskoffer werd maar op twee plaatsen in het land verkocht, zo zei procureur Vincent Fiasse. "Een in Vlaanderen en een in Charleroi. In die laatste winkel zijn er twee koffers van dit type verkocht, eentje op 26 april laatstleden, en dat is de datum waarop de pacemaker van het slachtoffer, Albert Baise, was stilgevallen.



Via video-opnames kwam een verdachte in het vizier, een persoon uit Charleroi die het slachtoffer al jarenlang kende. De twee zouden ruzie hebben gekregen over een financiële kwestie. Volgens de verdachte moest het slachtoffer hem nog geld betalen. De verdachte zou het slachtoffer thuis dood hebben aangetroffen en dan geld hebben afgehaald met zijn bankkaart waarvan hij de code kende.



Het parket wijst erop dat deze versie niet overeenkomt met de vaststellingen van de wetsdokter. Die heeft slagen op de schedel van het slachtoffer vastgesteld. De koffer werd ook aangekocht ruim voor de pacemaker stilviel.



De verdachte verschijnt vrijdag voor de raadkamer van Charleroi.