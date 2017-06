Léopold Storme opnieuw in cel na schending voorwaarden

Volgens het parket heeft Storme toegegeven dat hij alcohol gedronken heeft, iets wat hem in zijn voorwaarden strikt verboden werd. "Hij bevond zich in een zorgwekkende emotionele staat", aldus het parket.

Onschuld

Léopold Storme vloog als 19-jarige in de gevangenis voor de moord op zijn vader François-Xavier Storme (48), zijn moeder Caroline Van Oost (48) en zijn zus Carlouchka (22). Ze werden op 17 juni 2007 met 101 messteken gedood in hun stoffenwinkel in de Brusselse Marollen.

Storme werd al een paar dagen later aangehouden omdat hij over zijn doen en laten op het moment van de feiten gelogen had. Zo had hij beweerd dat hij niet in Brussel was geweest, terwijl het telefonie-onderzoek het tegendeel aantoonde. De jongeman legde een reeks tegenstrijdige verklaringen af maar bleef steeds volhouden dat hij zijn ouders en zus niet gedood had. Hij heeft steeds zijn onschuld volgehouden.