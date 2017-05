Leerlinge die vriendin wilde vermoorden met giftige wafel krijgt strafvermindering

De feiten speelden zich af in een school voor buitengewoon onderwijs in Genk. De beklaagde had een minderjarige leerling voor haar kar gespannen door hem te laten geloven dat ze zijn liefje wilde zijn. Ze gaf hem spuiten met daarin white spirit en gaf hem de opdracht om het giftige goedje in wafels te verwerken. De jongeman bakte de lekkernij, maar zonder de white spirit.



De beklaagde gaf op 26 maart 2015 een van de wafels aan het slachtoffer, denkende dat die vergiftigd was. Tot haar verbazing gebeurde er echter niets. Het verhaal over de poging tot vergiftiging begon wel de ronde te doen op school, waarna Melissa V. de schuld in de schoenen van de wafelbakker probeerde te schuiven, door onder meer een vals Facebookprofiel te gebruiken. Ze viel echter door de mand.



Waarom ze het meisje precies wilde vergiftigen, is nog altijd niet duidelijk. De beklaagde heeft nooit een reden voor haar boosheid kunnen geven. Het hof hield bij de strafbepaling rekening met haar nog jonge leeftijd - ze was net achttien toen ze de feiten pleegde - en haar blanco strafblad. Melissa V. moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden, waaronder een contactverbod met het slachtoffer en het volgen van psychosociale begeleiding.