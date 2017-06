Lange file op E19 in Mechelen door vrachtwagen in schaar

Op de E19 richting Antwerpen ter hoogte van Mechelen-Noord heeft een vrachtwagen omstreeks 06.40 uur een klapband gekregen. De vrachtwagen staat in schaar over de drie rijstroken. Het verkeer moet over de pechstrook, wat voor een lange file zorgt. "Momenteel bedraagt de verliestijd er zowat drie kwartier", aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Naar centrum #Antwerpen? Blijf zo lang mogelijk op ring #R1 én neem er juiste afrit naar juiste zone. Check het op https://t.co/SqDfOSe3jh! pic.twitter.com/keuHpOXPfn — Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) 05/06/17 02:00 Wie van Brussel naar Antwerpen moet, kiest beter voor de A12, al begint het daar ook al druk te worden. Op de E19 zijn de takelwerken ondertussen volop aan de gang.



De eerste werkdag na het verlengd weekend, in combinatie met het slechte weer, zorgt trouwens ook in de rest van het land voor een pittige spits. #E19 Ongeval Mechelen-Noord ¿ Antwerpen, moeilijke doorgang. Van Brussel naar Antwerpen ga je best via #A12. https://t.co/h2bb8pScQA pic.twitter.com/b664f6LFC6 — Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) 05/06/17 02:00