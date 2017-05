Wie zegt dat nieuwsmeisjes 'alleen maar' nieuws kunnen lezen? Toen Qmusic-dj's Sam De Bruyn & Heidi Van Tielen vernamen dat nieuwsmeisje Anne net haar examen Jazzpiano had afgelegd, zagen ze een mooie samenwerking lonken tussen Lady Linn en Anne. De twee jazzvrouwen brachten samen Fly Me To The Moon, een nummer dat vooral in de versie van Frank Sinatra bekend is. Lonkt daar een muzikale toekomst voor Anne?