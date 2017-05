Jordan Lukaku trapt na richting Wilmots: "Op geen enkel moment zag ik een voorbereiding die naam waardig"

"Tegen Wales, en dat zeg ik met alle respect voor de tegenstander, moeten we ons altijd plaatsen. Maar als je slecht voorbereid naar het EK gaat, wordt het moeilijk om dat te winnen. Het is geen spelletje", steekt de jongere broer van Romelu van wal. "Op geen enkel moment zag ik een wedstrijdvoorbereiding die naam waardig. Dat mag je aan alle spelers vragen. Zij die het niet zeggen, doen dat omdat ze verkiezen er niet meer op terug te komen. Veel spelers vertelden openlijk dat ze naar Frankrijk gingen om het EK te winnen, maar wisten in zichzelf dat het gezien de voorbereiding moeilijk zou worden."



"Het was zeer basic allemaal. Op spelhervattingen werd niet getraind. Op verdedigende al helemaal niet en offensief was het: één arm betekende eerste paal, twee armen tweede paal. Jason (Denayer, nvdr) en ik hadden geen zelfvertrouwen. Als je twee jongeren naast elkaar zet en je hebt geen tactische voorbereiding, je geeft hen geen instructies mee... De enige wenk die ik kreeg was: geef in balbezit de bal door aan Eden. Wie denk je dat hij is? Een magiër? Eden is sterk, maar hij stond iedere keer tegenover drie man. Maar zodra ik in balbezit was, hoorde ik hen roepen: 'Geef aan Eden.' Dat is geen voetbal van hoog niveau", besluit Jordan.