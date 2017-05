Is UNESCO-erkenning voor Belgische biercultuur meer dan een erezaak?

“In internationale kringen wordt België als een pelgrimsland voor de biercultuur gezien”, zegt minister van Sven Gatz (Open Vld) trots. Als voormalig directeur van de Unie van de Belgische Brouwers is de UNESCO-erkenning van de Belgische biercultuur dan ook een beetje zijn geesteskind. Die erkenning als ‘immaterieel cultureel erfgoed’ kwam er vorig jaar al in november, maar vandaag wordt het certificaat ook officieel overhandigd in het stadhuis van Brussel.