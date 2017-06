ING sluit negen op de tien Record-kantoren

Toen ING België in oktober zijn saneringsplannen aankondigde, maakte de groep ook bekend dat ze haar dochterbank Record Bank zou opdoeken. Een deel van de 536 Record-kantoren, die door zelfstandige agenten worden uitgebaat, zou opgaan in het netwerk van moederbedrijf ING België.



Tot nu toe was niet bekend hoeveel kantoren zouden overgaan in het ING-netwerk en welke vergoedingen de agenten van de Record-kantoren die wel moesten sluiten zouden krijgen.



Nu blijkt volgens bronnen dicht bij het dossier dat ING België slechts een vijftigtal Record-kantoren in zijn netwerk wil opnemen. Dat wil dus zeggen dat ruim 480 andere kantoren zullen worden gesloten of moeten opgaan in een andere vestiging. De gevolgen voor het personeel zijn vandaag moeilijk in te schatten, al is het duidelijk dat jobs zullen sneuvelen. Verwacht wordt dat een honderdtal agenten de switch naar ING zullen maken. Maar vaak hebben die kantoorhouders nog twee à drie extra werknemers in dienst. Of die ook mee de overstap kunnen maken, valt af te wachten.



"Tegen april volgend jaar moet iedereen weten waar hij aan toe is", verduidelijkt Albert Verlinden, de voorzitter van de BZB, de koepelorganisatie die zowel zelfstandige bankiers als verzekeraars vertegenwoordigt.